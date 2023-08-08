ضمان الجودة بجامعة عين شمس تدعم برنامج ليسانس اللغة الفرنسية

استضافت كلية الآداب جامعة عين شمس، فريقا من الأساتذة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تضمن كل الدكتورة مديحة واصف أستاذ الطب بجامعة الزقازيق، رئيسا، الدكتور سامي مندور أستاذ ورئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، عضوا، بحضور الدكتورة هدى وصفي رئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها .

في إطار خطوات الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة عين شمس ، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة رشا خفاجى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة ، الدكتورة هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية.



حضر فعاليات الزيارة الدكتورة مها عليوة منسقة البرنامج ومنسقي المعايير من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وتضمنت فعاليات الزيارة مراجعة ملفات البرنامج ومدى تطبيق معايير الاعتماد البرامجي ، وتضمن برنامج الزيارة التي بدأت في التاسعة والنصف صباحا، واستغرقت حوالي 6 ساعات، فحص الدراسة الذاتية والمرفقات الخاصة بمعايير اعتماد الدراسة الأحد عشر.

كما قامت الدكتورة هويدا عبد الحميد بعرض لأساليب العمل بالكنترولات والمعامل والقاعات ، وجميع موارد البرنامج، وشرح المهام التى تقدم من خلال وحدتى : القياس والتقويم ،التعلم الإلكترونى .

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