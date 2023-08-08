بدء فعاليات جامعة الطفل بعين شمس .. صور

إستأنفت جامعة الطفل بجامعة عين شمس فعالياتها بإستكمال ‏الجزء الثاني للمرحلة السادسة والتي تقام خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت اشراف الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس وتنسيق ‏فريق إدارة المنح والمشروعات.

استهلت فعاليات اليوم الأول باستضافة كلية العلوم يوم الأثنين 7/8/2023 مجموعة من أطفال جامعة الطفل يبلغ عددهم 63 طفلًا، ‏بدء اليوم بمحاضرة تعريفية ألقتها د. نهى الرافعي عن برنامج جامعة الطفل ‏والتعريف بالجدول والأنشطة وأهم القواعد التي ‏يجب إتباعها أثناء فترة الفعاليات.

ثم رحب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالأطفال، الدكتور إسلام عدلي، ‏المدرس بكلية العلوم ومنسق فاعليات جامعة الطفل بالكلية.

ألقى الدكتور إسلام عدلي محاضرة تعريفية بجميع أقسام الكلية وأهمية الكلية والتخصصات المختلفة بها ومجالات العمل ثم قام الدكتور إسلام عدلي وفريق العمل بشرح المنهج المقرر E1 & E2 للطلاب الذين أبدوا تفوقا غير عادياً وتفاعل أشاد به الحاضرين ومعالي عميد الكلية ثم بدأ الطلاب بزيارة بعض أقسام الكلية للتعرف على العلوم المختلفة بالكلية، ثم القاء محاضرة تعريفية أيضًا لقسم علم النبات بالتنسيق مع رئيس القسم الدكتورة أمل مرسي وألقي المحاضرة كلا من الدكتور أحمد سعداوي والدكتور محمود ربيع المعيدين بالقسم.

ثم قام الطلاب بعد ذلك بزيارة متحف قسم علم الحشرات بالتنسيق مع رئيس القسم الدكتورة سهير جادالله والذي يعد من أهم متاحف علم الحشرات في الجامعات المصرية وقد قام كلًا من د. محمد ناصر و الدكتور عبدالله سامر و الدكتورة هدير ممدوح أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم بشرح متحف علم الحشرات، وتعليم الطلاب معلومات هامه عن الحشرات وأهميتها الطبية وكيفية تصبير العينات الحشرية التي تستخدم في العملية التعليمية لطلاب أقسام علم الحشرات بالجامعات المصرية كما شارك الطلاب في نقاش مع مجموعة من باحثين علم الحشرات حول الأهمية الطبية والاقتصادية للحشرات النافعة كنحل العسل وأخرى من الحشرات المهمة.

وجدير بالذكر أن كلية العلوم تُعتبر مقر استقبال جامعة الطفل خلال فترة البرنامج ‏بإشراف فريق إدارة المنح والمشروعات، حيث حرص عميد الكلية الدكتور محمد رجاء السطوحي على إتاحة خدمات الكلية وتخصيص إحدى مدرجاتها من أجل إنجاح هذا المشروع الهام، أيضًا حرص بالتنسيق مع د. إسلام عدلي المدرس بالكلية على عمل برنامج إثرائي بالأقسام المختلفة بالكلية للطلاب أثناء زيارتهم.

وحرصاً على ‏سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج، ‏وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية، وقام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الأطفال في مدرج كلية العلوم واصطحابهم والبقاء معهم طوال فترة فعاليات اليوم.

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