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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ ناشئي الطائرة بعد تأهلهم لدور الثمانية بكأس العالم بالأرجنتين

وزير الرياضة
وزير الرياضة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلى منتخب ناشئي الكرة الطائرة تحت 19 عاما، بعد تأهلهم إلى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة بدولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.


أكد الوزير على دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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