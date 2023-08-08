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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تناشد بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقي مخلفات هدم على الدائري

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً لتوضيح الحقائق بعد تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تحت عنوان “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية ".


وأوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية:


1. المخلفات الملقاة على الطريق الدائري ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مباني صلبة وإلقاؤها على الطريق يعرض حياة المواطنين مستخدمي الطريق للخطر وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبي ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.


2. تعاقدت الهيئة العامة للطرق والكباري مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات الغير صلبة يومياً ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائري هي مخلفات هدم مباني صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.


3. خلال زيارة الفريق مهندس /كامل الوزير وزير النقل الأخير ة يوم السبت الماضي الموافق 5/5/  2023 لمواقع العمل بالمرحلة الثانية  من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى  تلاحظ انتشار  مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة  مما يعرض حياة المواطنين للخطر  ويؤدي الى وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح وهذا أمن قومي، حيث وجه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماماً خاصة وأن الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والأمان بها والمحافظة على أرواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.


4. تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.

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