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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC

ريهام السهلي
ريهام السهلي

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

 

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الإعلامى عبد الفتاح مصطفى، رئيسا تنفيذيا للراديو 9090، بعدما كان يشغل منصب مدير البرامج بالراديو 9090.

 

عبد الفتاح مصطفى، إعلامى شهير، وسبق له تقديم العديد من البرامج، منها برنامج حول الإنشاد الدينى على تليفزيون الحياة، وقدم شكلًا مختلفًا للناس حول الابتهالات الدينية، وتاريخها فى المحروسة.

 

ويقدم عبد الفتاح مصطفى، برنامج "حلى ودنك" عبر الراديو 9090، ويحقق نجاحًا كبيرًا.

 

ريهام السهلى الإعلامية ريهام السهلي DMC الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية

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