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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات بعنوان "عند بعند"

صورة من أغنية فيلم
صورة من أغنية فيلم خمس جولات

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، وذلك بعد إعلان موعد عرضه 16 أغسطس الجاري.


‎ظهر في الكليب لأول مرة الثنائي الشهير في عالم الراب ومزيكا الدريل "حسين وفليكس"، حيث يقودون الأغنية الدعائية لفيلم خمس جولات، تماشيًا مع فكرة الفيلم حيث يمثل البطولة الأولى لأبطال العمل وهما آدم شرقاوي ونور النبوي تحت مظلة النجم الكبير ماجد المصري، والفنانة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي،  ومطرب الراب أرسينك، حيث يحرص القائمون على هذا العمل  مخاطبة جميع الشباب بمختلف الثقافة والفنون التي يحبونها، وكان من ضمتها رياضة MMA, والراب باتلز.


‎وشارك في كليب "عند بعند"، بجوار حسين وفليكس جميع أبطال العمل حيث يتحدثون عن تحقيق الأحلام والتي تصل أحيانا للعند من الشخص الحالم لتحقيقها، والذي يظهر في تراك "عند بعند" والذي يعبر عن الصرخة القتالية للمحاربين من أجل تنفيذ الأحلام، وهو تراك يحفز الشباب على تحقيق أحلامهم.

 

‎كليب "عند بعند" أول تعاون مع شركة سوني ميوزيك العالمية وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، ومن وإخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبد الرحمن لطيف، وأول تعاون بين شركة معادي تاون مافيا ريكوردز في السينما كأول تراك دعائي لفيلم سينمائي.


‎ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

‎فيلم خمس جولات  للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

https://youtu.be/g84rRnFz0jY

FIVE ROUNDS خمس جولات حسين وفليكس

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