عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأنصاري ورئيس هيئة تعليم الكبار يبحثان التعاون لخفض نسبة الأمية بالفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الدكتور محمد ناصف ،رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، و الوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الفيوم؛لبحث سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة .

وفي بداية كلمته تقدم الدكتور محمد ناصف في كلمته بالشكر و الامتنان لمحافظ الفيوم على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالمحافظة، مشيداً بدوره البناء والفعال والمثمر تجاه محافظة الفيوم بشكل عام ، ودعم قضية محو الأمية بشكل خاص،

وأكد  أن مصر تبنى بالمخلصين، وأن زياراته الميدانية تأتي  في إطار  الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية،التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية تجاه المبادرات الرئاسية والحرص على التشبيك مع جميع القطاعات، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني ؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 

txt

بدء فعاليات جامعة الطفل بعين شمس .. صور

txt

ضمان الجودة بجامعة عين شمس تدعم برنامج ليسانس اللغة الفرنسية


كما  أكد ناصف  أن مفهوم تعليم الكبار توسع في السنوات الأخيرة، ولم يعد الأمر يقتصر على محو الأمية الأبجدية ، بل امتد ليشمل محو الأمية الوظيفية فيجب علينا أن نعلم الدارس مفردات مهنته ، وأن العالم لن ينتظرنا طويلاً ، لذا يجب أن نسرع الخطى في القضاء على الأمية ،  وبات من الضروري التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،ويأتي ذلك بالقضاء على الأمية،بالرغم بأن نسبة الأمية بمحافظة الفيوم مرتفعة تقارب 32%الا أنه يوجد بها نماذج مضيئة كثيرة تحرروا من الأمية وواصلوا التعليم حتى حصلوا على الدكتوراه والماچستير . 

في بداية كلمته، رحب  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  بالدكتور محمد ناصف ،رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له، مثمناً جهود الهيئة في دعم  ومساندة المحافظة من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعود بالفائدة فى رفع الوعي لدى المواطن بالمحافظة، والارتقاء بمؤشرات التنمية من خلال وضع آليات إيجابية لتنفيذ تلك البرامج، مؤكداً على استعداد المحافظة بالمزيد من التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الفترة القادمة  للنهوض بملف التعليم، بما يسهم في إنخفاض مستوى الأمية بالمحافظة،وأكد محافظ الفيوم، أنه يجب علينا البحث عن آليات إيجابية ، لتنفيذ برامج محو الأمية بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة؛ لخفض نسبة الأمية بالمحافظة.

حضر اللقاء محمد عماد، نائب محافظ الفيوم.
وميرڤت عبد العظيم، عضو مجلس النواب وسيد حسن، مدير عام فرع الهيئة بالفيوم وأحمد عبد الموجود، مسؤول الاتصال السياسي وسوسن أبو جليل، مدير العلاقات العامة بالفرع.
 

8d61ab3a-1ab6-4788-93f5-d9162fa0fc9e
8d61ab3a-1ab6-4788-93f5-d9162fa0fc9e
9af13b0b-e368-4b2a-922c-ee0b69d0846d
9af13b0b-e368-4b2a-922c-ee0b69d0846d
6474b7ef-93db-4fc8-a331-4512eb31dbab
6474b7ef-93db-4fc8-a331-4512eb31dbab
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتورأحمد الأنصاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

حائط صد ولعب بدون مقابل.. بيان ناري من شيكابالا ضد مرتضى منصور

حكم عمل الوليمة عند بناء البيت الجديد.. دار الإفتاء تجيب

لا بد من عقابه| إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

الأمم المتحدة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

محمد شبانة: استبعاد نجمي الأهلي من استفتاءات رابطة الأندية تهريج

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ