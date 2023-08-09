حارس فاركو: اللعب في القسم الثاني أصعب من الممتاز.. وشبهوني بـ شيكابالا

قال محمد سعيد شيكا، حارس مرمى فاركو، إنه يتواجد مع فاركو منذ عام 2014 بالقسم الثاني حتى صعد معه إلى الدوري المصري، وأصبح الحارس الأول للفريق.

وأضاف شيكا، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللعب في القسم الثاني أصعب بكثير من الدوري الممتاز الذي يُعد سهلًا على عكس المنافسة بالدرجة الأدنى.

وأشار إلى أن لاعبي القسم الثاني، يحتاجون لنظرة حقيقة، خاصة أن هذه الدرجة مليئة بالمواهب الحقيقية في انتظار من يكتشفها، مؤكدًا أن وكلاء اللاعبين هم من يتحكمون في مصائر اللاعبين.

واختتم تصريحاته «شبهوني بشيكابالا منذ أن كنت ناشئًا في فريق الأولمبي، رغم أنني ألعب كحارس مرمى، ومابولو مهاجم الاتحاد السكندري أكثر مهاجم أرهقني الموسم المنقضي».

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