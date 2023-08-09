بايدن يعتزم السفر إلى فيتنام قريبًا.. تفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم السفر إلى فيتنام قريبًا، نظرًا لأنها تريد تغيير علاقتها مع الولايات المتحدة وأن تصبح شريكًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حديثه في حفل لجمع تبرعات في نيو مكسيكو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى زيارة إلى فيتنام في إبريل الماضي، في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى رفع العلاقات الدبلوماسية نحو مستوى جديد.

واتفق بايدن خلال اتصال سابق مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، نجوين فو ترونج على تعزيز العلاقات، لكن لم يرد ذكر التعزيز الرسمي للعلاقات، علماً بأن فيتنام تبدو حذرة حيال هذا الأمر، خشية أن يؤدي ذلك إلى توتر مع الصين.