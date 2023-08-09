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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. طرق لخفض ضغط الدم المرتفع

طرق لخفض ضغط الدم
طرق لخفض ضغط الدم المرتفع

توجد عدة طرق يمكن اتباعها لخفض ضغط الدم المرتفع بدون استخدام الأدوية، إذ يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو لديهم مشاكل صحية أخرى استشارة الطبيب قبل التغيير في نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم. 

إليك بعض الطرق الفعالة لخفض ضغط الدم بدون أدوية:

1. تناول نظام غذائي صحي: يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات. يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم.

2. الحد من تناول الصوديوم: يجب تقليل استهلاك الملح والأطعمة المعلبة والمصنعة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم. يفضل استخدام التوابل الطبيعية والأعشاب لتحسين نكهة الطعام بدلاً من الأملاح المضافة.

 

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن يساعد ممارسة التمارين البدنية المنتظمة في تقوية القلب والأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. يُنصح بممارسة التمارين المعتدلة مثل المشي السريع، وركوب الدراجة، والسباحة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع.

4. إدارة الوزن: الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من ضغط الدم. يُنصح بتناول وجبات صغيرة بشكل منتظم وتجنب تناول الطعام بكميات كبيرة في وجبة واحدة. يجب مراجعة احتياجاتك الغذائية والتوازن بين السعرات الحرارية المتناولة والمستهلكة.

 

5. التقليل من تناول الكحول: ينصح بتقليل استهلاك الكحول أو تجنبه تمامًا. تعتبر الكحول عاملاً مسبباً لارتفاع ضغط الدم.

 

6. إدارة التوتر والاسترخاء: يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على ضغط الدم. يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا. قد تساعد أيضاً الأنشطة المهدئة مثل القراءة أو الاستماع للموسيقى أو القيام بنشاطات ترفيهية للحد من التوتر.

 

7. تجنب التدخين: يجب تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي. يعرف أن التدخين يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحة القلب والأوعية الدموية.

 

8. تناول البوتاسيوم: تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا الحلوة والموز والبرتقال والشمندر يمكن أن يساعد في تخفيض ضغط الدم.

 

لاحظ أن هذه الإجراءات قد تكون فعالة في خفض ضغط الدم لدى البعض، ولكنها قد لا تكون كافية للحالات الشديدة. يجب دائمًا استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن الخطوات المناسبة للتحكم في ضغط الدم.

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