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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمدادات طارئة.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الصحي في السودان

السودان
السودان

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، اليوم الأربعاء، إن نطاق الأزمة الصحية في السودان هائل، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم إمدادات طارئة للمحتاجين.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان: "نحث المانحين على زيادة دعمهم لضمان تقديم الخدمات على نحو كاف".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان، أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات في السودان متوقفة عن الخدمة.

وأكدت نقابة أطباء السودان، في بيان لها اليوم، تعرض 19 مستشفى للقصف و22 مستشفى آخر تعرضوا للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات.

وأضافت نقابة الأطباء السودانية، أنه ما زالت جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة خارج الخدمة بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها.

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