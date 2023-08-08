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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسن عبد الله يستقبل وفدا من البنك المركزي لجنوب السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، بزيارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وذلك في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021.

وقد رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، وأكد الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان، ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة، ونظم الدفع، والشمول المالي، والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المعهد المصرفي المصري، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية بدولة جنوب السودان.

كما زار الوفد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استقبله رئيس مجلس الأمناء ورحب به، وأكد الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة في إطار التعاون والتنسيق مع دول الجوار، وشملت جولة الوفد أيضًا زيارة كل من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، للتعرف على أنظمة العمل في كلا الشركتين.   

وفي إطار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قام الوفد بزيارة مقر الهيئة بالقرية الذكية حيث استقبله رئيس الهيئة، وشرح الدور الهام الذي تقوم به في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا ترحيبه بتعزيز آليات التعاون ونقل الخبرات والمعرفة اللازمة للزملاء بجنوب السودان.

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