عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة جنوب سيناء تناقش مفهوم الشعر العربى

صدى البلد

يواصل قصر ثقافة طور سيناء عقد اجتماعات نادى الأدب المركزى  ، تحدث خلال الإجتماع د. عبد الله حلمى حول مفهوم الشعر العربى ، وذلك ضمن البرنامج  الصيفي " ثقافتنا فى اجازتنا " والذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة . 

وأشرف على فعاليات الورشة رحاب الشيخ مدير الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج، وبحضور الروائي خيرى عبد العزيز رئيس نادى الأدب المركزى  ، والكاتب المسرحى حسن الإمام ، وشيخ الشعراء الشاعر النبطى سلام مدخل، أحمد سالم مدير الشؤون الفنية بمديرية الثقافة.

كما تتطرق الحوار إلى صعوبة تعريف الشعر العربى تعريفا جامعا مانعا ، وتفنيد ما نسب إلى الشعر من اتهامات وتأويل ، وتناول الحوار الأفكار الخاصة بالفنون  الأدبية ومنها الروح فى العمل الفنى والشعر والوجدان والكذب والصدق وشرف المعنى .

الهيئة العامة لقصور الثقاف أشرف الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقافة الشؤون الثقافية الروائي الصيف الصيفي البرنامج الصيفي إله الهيئة العامة لقصور الثقافة ب الحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً

حبس وغرامة.. عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

فيديو

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ