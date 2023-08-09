ثقافة جنوب سيناء تناقش مفهوم الشعر العربى

يواصل قصر ثقافة طور سيناء عقد اجتماعات نادى الأدب المركزى ، تحدث خلال الإجتماع د. عبد الله حلمى حول مفهوم الشعر العربى ، وذلك ضمن البرنامج الصيفي " ثقافتنا فى اجازتنا " والذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة .

وأشرف على فعاليات الورشة رحاب الشيخ مدير الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج، وبحضور الروائي خيرى عبد العزيز رئيس نادى الأدب المركزى ، والكاتب المسرحى حسن الإمام ، وشيخ الشعراء الشاعر النبطى سلام مدخل، أحمد سالم مدير الشؤون الفنية بمديرية الثقافة.

كما تتطرق الحوار إلى صعوبة تعريف الشعر العربى تعريفا جامعا مانعا ، وتفنيد ما نسب إلى الشعر من اتهامات وتأويل ، وتناول الحوار الأفكار الخاصة بالفنون الأدبية ومنها الروح فى العمل الفنى والشعر والوجدان والكذب والصدق وشرف المعنى .