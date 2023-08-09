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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. عرض 4 أفلام بنادي السينما المستقلة إحياء لذكرى ثورة يوليو

فيلم شغف
فيلم شغف

يعرض نادي السينما المستقلة، الذي ينظمه المركز القومى للسينما أربعة أفلام مابين التسجيلي والروائى إحياء لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٢ أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم حكاية من الزمن الجميل للمخرج سعيد شيمي والفيلم التسجيلى القصير مذكرات المدينة الخالية ، الفيلم الروائى القصير طوفان نوح إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير المكتوب إخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين ، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور احداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار إهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء زكرى الأحداث الهامة التي مر بها الوطن وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدي الأجيال القادمة.


يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان ويشرف عليها مدير عام الإنتاج الناقد مجدي الشحرى والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

الأوبرا المصرية القومي للسينما ثورة ٢٣ يوليو صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية قطاع صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية مركز القومي للسينما وليد قانوش

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