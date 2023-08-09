ثقافة السويس تناقش آليات السرد في الرواية العربية

عقد قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان ( آليات السرد فى الرواية العربية) للكاتب والروائى الكبير أشرف الخمايسى.



وقد قام باستعراض تجربته الإبداعية على مستوى كل المراحل ، وقام بتوضيح آليات السرد وهى طرق وأساليب الكتابه المختلفه عند تناول الروائى والمبدع وكتابة روايته.



فمنهم من يقوم بعمل خريطة لتسلسل الكتابة وابعاد الشخصيات ، ومنهم من يطلق العنان لمشروع الكتابة و لشخصيات روايته فيأخذون المشروع إلى حد نهايته؛ هذا إضافه إلى طرق الكتابة الأخرى كالحداثة وما بعدها.

كما قام العديد من الضيوف بطرح العديد من الأسئلة والمداخلات التى أثرت اللقاء وكثفت الفائدة على كل الحاضرين.