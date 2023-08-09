وزير الخارجية الإسرائيلي: التطبيع مع أي دولة عربية هو تناغم إقليمي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل ودولة عربية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ "التناغم الإقليمي الحقيقي".

ولفت كوهين، في مقال رأي، إلى أن ذلك سيمثل إنجازا دبلوماسيا يقود دولا أخرى للسعي من أجل السلام، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق تطبيع مع دولة عربية سيعتمد بصورة رئيسية على الاتفاق بين الدولة العربية وواشنطن لتوفير ضمانات أمنية أمريكية لحماية أمن الدول من إيران.

واستطرد: "قدمت الدولة عدة مطالب إلى واشنطن بهذا الشأن لضمان أمنها من العدوان الإيراني".

ونوه الموقع إلى تصريحات سابقة لنتنياهو، عبّر فيها عن تفاؤله بشأن التطبيع مع دولة عربية، ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون "أمرا غير مسبوق".