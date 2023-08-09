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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجير حافلة ركاب يودي بحياة 6 أشخاص ويصيب 12 آخرين في الصومال

صدى البلد

قالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً استهدف حافلة ركاب بمنطقة على مشارف العاصمة مقديشو.

و أودى التفجير بحياة 6 أشخاص على الأقل وتسبب بإصابة 12.

ونقل التلفزيون الصومالي عن حاكم إقليم شبيلي السفلى محمد إبراهيم، قوله إن الانفجار نفذه "إرهابيون" على طريق بين مقاطعتي ماركا وقوريولي جنوب البلاد.

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وكان قد أعلن الجيش الصومالي أنه تمكّن بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من القضاء على 25 عنصرًا من حركة "الشباب" الإرهابية، بينهم قيادي بارز، وذلك خلال عملية عسكرية بمحافظة هيران.


وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي جرت أمس، في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي، استهدفت مرآبًا تستخدمه عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في إعداد المتفجرات.

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