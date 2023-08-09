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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افريقيا بالمصري.. المزارع المشتركة خطوات مصرية لتنمية القارة |أبرز ماجاء بمجلة MALR

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثامن من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اغسطس ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،  تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

و القى العدد الضوء على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة الى واحة سيوة، فضلا عن تسليط الضوء على الرسائل والتكليفات العاجلة من وزير الزراعة الى القيادات والباحثين
واشتمل العدد على ملف خاص حول المزارع النموذجية المصرية المشتركة في افريقيا والخطوات المصرية لتنمية القارة السمراء، فضلا عن خطوات ومسيرة العلاقات الزراعية الخارجية لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر ودول العالم.

وفي هذا العدد ايضا حوار خاص مع الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والذي أكد ان : مصر واجهت التغيرات المناخية بإستنباط محاصيل زراعية جديدة.


ويقدم هذا العدد للفلاح أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر اغسطس للحصول على افضل انتاجية من المحاصيل، كذلك للراغبين في الاستثمار.. كيف تؤسس مشروعك لتربية النعام؟

 

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1WXE6bv2O-RBAsCQ2ZxtaXJhmSNQJSFYC/view?usp=sharing

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