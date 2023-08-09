تحذيرات من خطورة الركود الاقتصادي في بريطانيا على الانتخابات المقبلة

قال مركز أبحاث بريطاني رائد اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيخوض الانتخابات المقبلة على خلفية اقتصاد يعاني من خمس سنوات من النمو الضائع واتساع الفجوة بين الفئات المزدهرة والأقل ثراءً في بريطانيا، بحسب وصف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضح المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الأمر سيستغرق حتى الربع الثالث من عام 2024 حتى يعود إنتاج بريطانيا إلى ذروته قبل الوباء وأن هناك خطر 60٪ من ذهاب الحكومة البريطانية إلى صناديق الاقتراع خلال فترة الركود.

وفي تحديث ربع سنوي لحالة الاقتصاد ، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن أفقر السكان تضرروا بشكل خاص من أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا وسيحتاجون إلى زيادة دخل قدرها 4000 جنيه إسترليني سنويًا للحصول على نفس مستويات المعيشة التي كانوا يتمتعوا بها في العام الذي سبق وصول Covid-19.

وأشار المعهد إلى أنه يجب إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه يناير 2025.