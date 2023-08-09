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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا للعام الدراسي 2023/2024

فنون تطبيقية جامعة
فنون تطبيقية جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي 2023/2024، بمقر الكلية بمدينة طنطا.

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‎أوضح الدكتور محمود ذكي  أن بدء تشغيل كلية الفنون التطبيقية يستهدف تحقيق التكامل بين البرامج الاكاديمية  وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية  وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك وفقا  للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية،، حيث تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خاصةً في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل، موضحاً أن الجامعة تعمل دائماً على تطوير برامجها التعليمية، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو بما يخدم مجتمع المعرفة.

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‎أضاف رئيس الجامعة أنه تم إنهاء كافة التجهيزات الفنية والانشائية اللازمة لمقر الكلية طبقاً للمواصفات القياسية، ويضم ١٦ فصلا دراسيا وصالة للرسم، و٢ مدرج تعليمي و٣ معامل للحاسب الآلي، و٩ معامل وورش متخصصة، علاوة على إنهاء كافة المرافق اللازمة.

‎وتابع رئيس الجامعة أنه تم استكمال الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.

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التطبيق التعليمية التطبيقية التطبيقي البكالوريوس الأولى الغزل والنسيج الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود

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