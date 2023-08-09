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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أدرجته منظمة الصحة وباء عالميًا| الـ X يثير مخاوف الأوساط الطبية ..فيديو

مرض جديد
مرض جديد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مرض جديد يحير العلماء يطلق عليه المرض "x"، وأثار المرض الجديد حالة من الاستنفار في الأوساط الطبية.

 

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 وأوضح التقرير أن خبراء الصحة العمة صرحوا بأن مصدر المرض  قد يكون حيوانا بريا أو أليفا، وينتقل للبشر من خلال طرق مختلفة.

 وتابع التقرير أن منظمة الصحة العالمية أدرجت المرض الجديد في قائمة الأوبئة العالمية على الرغم من الغموض الذي يحيط بالمرض.

 

 وأكمل التقرير أن مجموعة من العلماء البريطانيين بدأوا في تطوير لقاحات للمرض تجنبا لحدوث جائحة مثل كورونا ، ويعمل أكثر من 200 عالم على تطوير اللقاحات لهذا المرض الجديد .

 

 ولفت التقرير إلى أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري قد يجعل العالم عرضة لجائحة جديدة مثل جائحة كورونا السابقة .

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