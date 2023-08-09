اتهام خطير.. بيان عاجل للسفارة الروسية في لبنان بشأن أمريكا

أصدرت السفارة الروسية في لبنان بيانا عاجلا أكدت فيه أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تحاول منع إعادة الإعمار في سوريا، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم.

وفي بيان لها قالت السفارة: “خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلْقِ بؤرِ توتر في العالم”.

وأبانت السفارة في بيانها أن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سوريا محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي.

ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.