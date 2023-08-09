عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام خطير.. بيان عاجل للسفارة الروسية في لبنان بشأن أمريكا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أصدرت السفارة الروسية في لبنان بيانا عاجلا أكدت فيه  أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تحاول منع إعادة الإعمار في سوريا، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم.

وفي بيان لها قالت السفارة: “خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلْقِ بؤرِ توتر في العالم”.

وأبانت السفارة في بيانها  أن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سوريا محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي.

ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.

بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

إعادة إعمار سوريا السفارة الروسية الدول الغربية الولايات المتحدة بيان عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

روسيا توبخ أمريكا بسبب تصريحات صادمة بشأن أوكرانيا

ترشيحاتنا

انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان

هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص

وضع خطير.. بيان عاجل من الدنمارك بشأن حرق القرآن

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

عاجل.. النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن كارثة عقار الإسكندرية المنهار

محاولة أخيرة لإنقاد "رئة العالم".. قمة حاسمة لوضع حد لـ التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ