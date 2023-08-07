عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

زعيم المعارضة السنغالية
زعيم المعارضة السنغالية

أعلنت السفارة الروسية في السنغال، اليوم الإثنين، أن الوضع في السنغال مستقر، حيث لم يتم تنظيم أي أعمال شغب بعد نقل زعيم المعارضة السنغالية المعتقل مؤخرًا عثمان سونكو إلى المستشفى.

وقالت السفارة الروسية، إن الوضع في البلاد مستقر ولا توجد أعمال شغب، وبالفعل أضرب سونكو عن الطعام مما أدى إلى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأفادت تقارير سابقة، أن سونكو أرسل إلى مستشفى في داكار بسبب تدهور حالته البدنية، وكان زعيم المعارضة قد أضرب عن الطعام في 30 يوليو احتجاجا على اعتقاله وما وصفه بالتهم الظالمة الموجهة إليه.

وتم القبض على سونكو في 28 يوليو حيث يواجه اتهامات بالتآمر على التمرد والدعوة إلى التمرد والتآمر الإجرامي والتآمر على الدولة، وهو الآن رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وقامت السلطات في 31 يوليو الماضي بحل حزب الوطنيين السنغاليين للعمل والأخلاق والأخوة، الذي كان سونكو يتزعمه، كما أوقفت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بسبب مخاوف من اضطرابات محتملة.

وخاض سونكو الانتخابات الرئاسية في السنغال لعام 2019 وجاء في المركز الثالث بنسبة 16٪ من الأصوات. 

محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

السنغال تعلن استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر

السنغال السفارة الروسية في السنغال زعيم المعارضة السنغالية عثمان سونكو حزب الوطنيين السنغاليين وزارة الاتصالات السنغالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

السنغال تعلن استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر

أول رد من السنغال على احتمالية تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

السنغال.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجوم على حافلة ركاب بـ«داكار»

مقتل شخصين في احتجاجات السنغال بسبب زعيم المعارضة سونكو

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ