بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

أعلنت السفارة الروسية في السنغال، اليوم الإثنين، أن الوضع في السنغال مستقر، حيث لم يتم تنظيم أي أعمال شغب بعد نقل زعيم المعارضة السنغالية المعتقل مؤخرًا عثمان سونكو إلى المستشفى.

وقالت السفارة الروسية، إن الوضع في البلاد مستقر ولا توجد أعمال شغب، وبالفعل أضرب سونكو عن الطعام مما أدى إلى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأفادت تقارير سابقة، أن سونكو أرسل إلى مستشفى في داكار بسبب تدهور حالته البدنية، وكان زعيم المعارضة قد أضرب عن الطعام في 30 يوليو احتجاجا على اعتقاله وما وصفه بالتهم الظالمة الموجهة إليه.

وتم القبض على سونكو في 28 يوليو حيث يواجه اتهامات بالتآمر على التمرد والدعوة إلى التمرد والتآمر الإجرامي والتآمر على الدولة، وهو الآن رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وقامت السلطات في 31 يوليو الماضي بحل حزب الوطنيين السنغاليين للعمل والأخلاق والأخوة، الذي كان سونكو يتزعمه، كما أوقفت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بسبب مخاوف من اضطرابات محتملة.

وخاض سونكو الانتخابات الرئاسية في السنغال لعام 2019 وجاء في المركز الثالث بنسبة 16٪ من الأصوات.