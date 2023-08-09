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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بـ كفر الشيخ تستقبل حملة 100 يوم صحة .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة 100 يوم صحة التى انطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهم وأبرز المبادرات التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية لتوقيع الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة ومنها الهيئات الشبابية و الرياضية برعاية  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تواجدت بالمديرية اليوم فحص الأمراض المزمنة من الضغط والسكر و غيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة بأماكن التجمعات والنوادي و المقار الحكومية الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الأماكن العامة بتضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الفرق الطبية المتنقلة، مشيراً إلى فتح مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال القوافل الطبية المختلفة لتقديم  الخدمات الطبية للمواطنين تطبيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب هى مراكز خدمه مجتمعية.

و تهدف المبادرة إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم" مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب.

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100 يوم صحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم الخدمات الطبية للمواطنين الخدمات الطبية القوافل الطبية القوافل الطبية إ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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