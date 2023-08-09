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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

البطل المتوفي
البطل المتوفي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الكابتن طارق محمد صاحب العقد الرابع من عمره والمعروف إعلاميا بطرزان الغربية وصاحب ألعاب القوى الخارقة إثر تناول جرعة منشطات تسببت في وفاته جراء أزمة قلبية مفاجئة. 

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وكان البطل الرياضي تمكن من سحب أكثر من سيارة تريلا في تجربة لمواكبة العاب القوى الخارقة فضلا عن تمكنه من سحب أكثر من 15 سيارة ملاكي بمنطقة المرشحة بطنطا وهو ما لاقي استحسان أسرته وذويه والمارة.

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الجدير بالذكر أن البطل الرياضي الراحل كان يتمتع بمحبة الآلاف من الشباب في أعمار سنية ما بين 12 و35 سنة كونه المسئول الأول عن تدريبهم وتأهيلهم رياضيا .

كما نعاه زملاؤه عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

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