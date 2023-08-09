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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر ينعى أحد أعضاء فرقته الموسيقية

صدى البلد

نعى المطرب رابح صقر، أحد أعضاء فرقته الموسيقية الفنان سعد الهليل.

ونشر رابح صقر عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للراحل، وكتب على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سعد الهليل في ذمة الله.. الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه".

ينتظر الفنان رابح صقر، إحياء حفل غنائي ساهر له يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، بممشى المحالة في مدينة أبها السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام-بوستر حفل رابح صقر، معلنة عن طرح تذاكر الحفل في الخامسة مساء اليوم السبت 5 أغسطس. 

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة 

كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

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نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب في القصيم السعودية

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

ألبوم رابح صقر

وتخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي). 

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي،  ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ.  ‬⁩

 

أغاني ألبوم رابح صقر أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة 4 ملايين مشاهدة التواصل الاجتماعي أغاني جديدة

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