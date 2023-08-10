بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص جنا عمرو دياب، على الظهور بشكل دائم بملابس مختلفة ومميزة، كما تميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تتناسب معها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جنا عمرو دياب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما تميل جنا عمرو دياب، إلى ترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جنا عمرو دياب