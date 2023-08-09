أسنان القاهرة: توجيه قوافل طبية بشكل مجاني بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن هناك قوافل طبية تقدم الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان بشكل مجاني.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تعاونا مع مبادرة حياة كريمة لمعرفة الأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلي أن هناك سيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان، وأن صحة الإنسان أمن قومي.

وأشار إلي أنه يتم علاج 70 ألف مريض في الشهر، وهناك تطوير لـ الخدمات التي تقدم، وهناك خدمات كثيرة تقدم لمرضى الأسنان.