عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسنان القاهرة: توجيه قوافل طبية بشكل مجاني بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة

علاج الأسنان
علاج الأسنان

أكد الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن هناك قوافل طبية تقدم الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان بشكل مجاني.

txt

عميد طب أسنان: قوافلنا تشهد توعية بنظافة الفم ورعاية الأطفال

txt

أخبار التعليم |مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. لو مجموعك أقل من 90% هتلحق أسنان وصيدلة.. دورة تدريبية للمعلمين فى معهد القومي للبحوث الفلكية

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تعاونا مع مبادرة حياة كريمة لمعرفة الأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلي أن هناك سيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان، وأن صحة الإنسان أمن قومي.

وأشار إلي أنه يتم علاج 70 ألف مريض في الشهر، وهناك تطوير لـ الخدمات التي تقدم، وهناك خدمات كثيرة تقدم لمرضى الأسنان.

علاج الاسنان الاسنان أسعار علاج الأسنان جامعة القاهرة صالة التحرير قناة صدي البلد عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

دخل في الغميق.. ناقد رياضي: فتوح يرغب في فسخ تعاقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

استشاري متخصص : لا إرادة سياسية للدول الكبرى في حماية المناخ

اوعى تنام جعان .. مرض خطير يهدّد حياتك | انتبه

هل يلتقي بايدن بـ نتنياهو قريبًا.. البيت الأبيض يكشف الأمر

حالة حرجة على وشك الموت.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي

100 مليون دولار سنويا.. نهضة الدولة بمشروعات المترو والقطارات خلال الآونة الأخيرة

تعليق ضاحي خلفان على ظهور محمد بن زايد بين الناس في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ