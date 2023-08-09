اوعى تنام جعان .. مرض خطير يهدّد حياتك | انتبه

الكثير من الأشخاص سواء رجال أو سيدات يفضلون عدم تناول الطعام قبل النوم، وخبراء التغذية جميعهم أكدوا علي عدم تناول الطعام قبل النوم، لأن ذلك يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع بسبب انخفاض معدل حرق السعرات أثناء الليل، لكن آراء أخرى قالت إن الذهاب إلى النوم وأنت جائع أو على معدة فارغة له الكثير من الأضرار على الصحة حسب ما نشره موقع practo



أضرار النوم على معدة فارغة

عندما تذهب إلى النوم على معدة فارغة يبقى الدماغ في حالة من التأهب ما يعني أنك ستستيقظ أكثر من مرة أو لن تتمكن من النوم العميق الذي تحتاج إليه.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الآثار السلبية ومنها خفض معدلات الأيض مقابل ازدياد الشهية، ضعف جهاز المناعة وإرتفاع نسبة الإصابة بالسكري وبعض الأمراض السرطانية.



زيادة في الوزن من النوم على معده فارغة

ستجد نفسك تتناول الطعام بإفراط طوال اليوم، في المقابل جسمك لن يحرق السعرات الحرارية جيدا او التعامل معها لأنه يعاني إرباكا في معدلات الأيض.



أكد الباحثون في جامعة كامبريدج أن عدم تناول الطعام يتلاعب بمستويات السيروتونين، وهو الهرمون الذي له دور كبير في تنظيم مزاج الإنسان، وعدم التحكم بالمزاج يعني الإصابة بنوبات غضب خارجة عن السيطرة أو ردات فعل سيئة غير مبررة.

قد يكون النوم جائعًا علامة على سوء التغذية وحالة أكثر خطورة علاوة على ذلك المعاناة من الجوع ليلاً بسبب نقص التغذية فضلاً عن نقص الاستهلاك المناسب للفيتامينات والمعادن والمكونات الأساسية الأخرى لنظام غذائي متوازن.