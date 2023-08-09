تجنّبوا هذه المناطق| نداء عاجل من السفارة الأمريكية لمواطني الولايات المتحدة بالنيجر

نصحت السفارة الأمريكية في النيجر، اليوم الأربعاء، مواطنيها بالبقاء في النيجر في أماكنهم وتجنب التواجد في وسط العاصمة ومنطقة القصر الرئاسي.

كما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها على صحة وسلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم.

فيما رفضت فرنسا في وقت سابق من اليوم، اتهامات النيجر بالتدخل في مجالها الجوي.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن إن فرنسا ترفض الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري في النيجر بشأن الهجوم على معسكر بالنيجر، مشيرة إلى أنه "لم يقع هجوم على معسكر بالنيجر ولم تفرج قوات فرنسا عن إرهابيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بانتهاك مجالها الجوي كجزء من خطة أوسع لزعزعة استقرار البلاد.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن تحركات الطائرة في النيجر جزء من اتفاق سابق مع قوات النيجر، مشيرة إلى أن قوات فرنسا موجودة في النيجر بطلب من السلطة الشرعية.

وأتهم المجلس العسكري المنقلب بالنيجر في وقت سابق من اليوم، القوات الفرنسية بمهاجمة الحرس الوطني وانتهاك المجال الجوي.

ورفع المجلس العسكري الانقلابي النيجري حالة التأهب لجميع قوات الأمن والدفاع لمواجهة أي خطط فرنسية لزعزعة الأمن والاستقرار في النيجر.

وتلقت جميع القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون في النيجر أوامر بزيادة مستوى التهديد من قبل المجلس العسكري.

وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في قواعد عسكرية في النيجر.

وحسب شبكة “آر تي“ الروسية، أمر الجيش برفع مستوى التهديد في النيجر.