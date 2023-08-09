ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

الكمثرى هي فاكهة لذيذة ومغذية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية. إليك بعض فوائد الكمثرى وطرق تناولها وفقا لموقع هيلثى..

1. غنية بالألياف: تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

2. مصدر جيد للفيتامينات: تحتوي الكمثرى على فيتامين C وفيتامين K وفولات وبعض فيتامينات B المهمة لصحة جسمك.

3. مضادات الأكسدة: تحتوي الكمثرى على مجموعة متنوعة من المضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة التأثيرات الضارة للجذور الحرة في جسمك.

4. دعم صحة القلب: يُظهَر بعض الأبحاث أن استهلاك الكمثرى يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

5. تعزيز صحة الجلد: يحتوي الكمثرى على مضادات التهاب ومرطبات طبيعية تساعد في ترطيب الجلد وتحسين مظهره.

تناول الكمثرى يمكن أن يكون بالطرق التالية:

- تناولها كفاكهة طازجة: قم بغسل الكمثرى جيدًا وقشِّرها إذا لزم الأمر، ثم قطِّعها إلى شرائح أو أجزاء صغيرة وتناولها مباشرة.

- إضافتها إلى سلطات الفواكه: يُمكنك قطع الكمثرى وإضافته إلى سلطات الفواكه المختلفة لإضفاء نكهة منعشة وقيمة غذائية.

- عصير الكمثرى: يُمكن أيضًا عصْر الكمثرى للحصول على عصير منعش وصحي. قُشِّر الفَوْءَة، وقُطِّعَتْ إلى قطع صغيرة، ثُمَّ اطحنها في الخلاط الكهربائي وصفِّي العصير.