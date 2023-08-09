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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

صدى البلد

الكمثرى هي فاكهة لذيذة ومغذية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية. إليك بعض فوائد الكمثرى وطرق تناولها وفقا لموقع هيلثى..

1. غنية بالألياف: تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

2. مصدر جيد للفيتامينات: تحتوي الكمثرى على فيتامين C وفيتامين K وفولات وبعض فيتامينات B المهمة لصحة جسمك.

3. مضادات الأكسدة: تحتوي الكمثرى على مجموعة متنوعة من المضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة التأثيرات الضارة للجذور الحرة في جسمك.

4. دعم صحة القلب: يُظهَر بعض الأبحاث أن استهلاك الكمثرى يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

5. تعزيز صحة الجلد: يحتوي الكمثرى على مضادات التهاب ومرطبات طبيعية تساعد في ترطيب الجلد وتحسين مظهره.

تناول الكمثرى يمكن أن يكون بالطرق التالية:

- تناولها كفاكهة طازجة: قم بغسل الكمثرى جيدًا وقشِّرها إذا لزم الأمر، ثم قطِّعها إلى شرائح أو أجزاء صغيرة وتناولها مباشرة.

- إضافتها إلى سلطات الفواكه: يُمكنك قطع الكمثرى وإضافته إلى سلطات الفواكه المختلفة لإضفاء نكهة منعشة وقيمة غذائية.

- عصير الكمثرى: يُمكن أيضًا عصْر الكمثرى للحصول على عصير منعش وصحي. قُشِّر الفَوْءَة، وقُطِّعَتْ إلى قطع صغيرة، ثُمَّ اطحنها في الخلاط الكهربائي وصفِّي العصير.

الكمثري تحسين حركة الأمعاء فيتامينات فوائد الكمثرى

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