الكنز الملعون.. القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على 3 أشخاص يقومون بالتنقيب على الآثار داخل منزل بناهيا البلد بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حفر تنقيب عن آثار بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، ألقي القبض على صاحب المنزل 50 سنة، وعامل 30 سنة، وعاطل 33 سنة وتبين وجود حفرة بالمنزل بعمق 8 أمتار وأدوات حفر، وبمواجهتهم أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.