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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستدعي السفير البريطاني لتدخله في شئونها الداخلية

علم إيران
علم إيران

قررت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، استدعى المدير العام لدائرة غرب أوروبا لدى وزارة الخارجية الإيرانية، سيمون شيركليف، بسبب تدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية عبر نشره لمحتوى على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ السفير البريطاني في طهران، احتجاج إيران القوي على التصرفات الخارجة عن الضوابط والأعراف الدبلوماسية، التي قام بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته طهران تدخلا في شؤونها الداخلية.

ولفت إلى أن "اللامبالاة وعدم المسؤولية والخروج من الأعراف الدبلوماسية تعد أمثلة واضحة على التدخل في الشؤون الداخلية وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا".

وأشار إلى الأعمال التخريبية لبعض وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقرا لها ضد إيران بدعوى حرية التعبير، قائلا: إن بريطانيا، وبسجلها الذي لا يمكن الدفاع عنه تجاه الشعب الإيراني، ليست في موقف يمكنها من تقديم وجهات النظر حول إيران.

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