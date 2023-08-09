سجائر ملفوفة وماريجوانا .. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من السجائر الملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر، وراكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

الحالة الاولي كانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من السجائر بهم نبات الماريجوانا بلغ عددهم ٢٣ سيجارة، شارك في الضبط عماد صلاح سالم و علي محمود علي مأمورا الجمرك.

والحالة الثانية كانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام وبالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢١ شريط لعقار الترامادول المدرج في جداول المخدرات باجمالي ٢١٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من مصطفى حسن عبد العزيز مامور الجمرك و حازم محمد علي مدير الحركة المشرف علي الصالة.

أمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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