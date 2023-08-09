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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بمدينة أكتوبر

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في اتجاه الواحات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث اكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له.

 

وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، اختلت عجلة القيادة بيده قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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