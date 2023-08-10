الأدوية أبرزها.. تعرف على الأسباب المحتملة لمشكلة مرارة الفم

يشعر الكثير من الأشخاص بمرارة في الفم، ويجهل البعض الأسباب وراء هذا الشعور، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك الأسباب.

الأسباب المحتملة لمشكلة مرارة الفم

كشف موقع “هيلثي” عن الأسباب المحتملة لمشكلة مرارة الفم، وقد تشمل:

التهاب اللثة: قد يكون لديك التهاب في اللثة (التهاب اللثة) الذي يسبب نزيف اللثة وتجمع البكتيريا في الفم، ما يؤدي إلى ظهور مرارة في الفم.

التهاب اللوزتين: إذا كنت تعاني من التهاب اللوزتين، فقد تشعر بمرارة في الفم نتيجة لتجمع القيح والإفرازات في الحلق.

الأمراض المعوية: بعض الحالات المعوية مثل التهاب القولون التقرحي أو التهاب الأمعاء العصبية قد تسبب مشكلة مرارة الفم.

الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية أو الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم قد تسبب تغيرًا في طعم الفم وتسبب مرارة.

تسرب مادة حشوية: إذا كان لديك حشوة سنية قديمة أو تسرب في حشوة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تجمع البكتيريا وظهور مرارة في الفم.

الحمل: يعاني بعض النساء من مشكلة مرارة الفم أثناء الحمل، ويُعزى ذلك عادةً إلى تغيرات الهرمونات في الجسم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: يمكن أن تكون بعض الحالات المرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي أو التهاب المريء، سببًا لمشكلة مرارة الفم.

إذا كنت تعاني من مشكلة مرارة الفم المستمرة والمزعجة، يُنصح بزيارة طبيب الأسنان أو طبيب الجهاز الهضمي لتقييم الحالة وتحديد السبب ووفقًا لذلك يمكن توجيهك للعلاج المناسب.