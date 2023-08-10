عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يدخل الأعلى مشاهدة بسبب sold out

مدحت صالح
مدحت صالح

تمكن الفنان مدحت صالح من الدخول إلي قائمة  الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرح حلقته من برنامج sold out ،خلال الساعات الماضية . 

احتل حلقة الفنان مدحت صالح المركز الثالث من اصل 10 برامج هم الاعلي مشاهدة في مصر بمجرد طرحها . 

 

وكانت منصة watch it  قد طرحت خلال الساعات القليلة الماضية حلقة جديدة من برنامج sold out ، والذى يقوم بتقديمه الاعلامي محمود سعد ، ويتم تصويره حلقاته على أحدي المسارح الخاصة. 

وأحيا كل من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا جديدا فى مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان. 

وكان قد تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية. 

 

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى. 

 

يذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

 

الاحتفاليه تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت صالح sold out الاعلامي محمود سعد البيانو الشهير عمرو سليم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان مدحت صالح الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم النجم مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

حسن حمدي استشارني.. عمرو وهبي يكشف أسباب وحلول أزمات الزمالك

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

ترشيحاتنا

صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" في التنمية الشاملة

معهد التخطيط يعقد ندوة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية

هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب

عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة

البطولة العربية| الهلال والنصر يطيحان بأحلام الشباب والشرطة العراقي.. ملخص نصف النهائي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ