مدحت صالح يدخل الأعلى مشاهدة بسبب sold out

تمكن الفنان مدحت صالح من الدخول إلي قائمة الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرح حلقته من برنامج sold out ،خلال الساعات الماضية .

احتل حلقة الفنان مدحت صالح المركز الثالث من اصل 10 برامج هم الاعلي مشاهدة في مصر بمجرد طرحها .

وكانت منصة watch it قد طرحت خلال الساعات القليلة الماضية حلقة جديدة من برنامج sold out ، والذى يقوم بتقديمه الاعلامي محمود سعد ، ويتم تصويره حلقاته على أحدي المسارح الخاصة.

وأحيا كل من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا جديدا فى مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان.

وكان قد تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية.

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.

يذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

الاحتفاليه تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.