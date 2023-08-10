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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب بيانات البنك الأمريكي.. مفاجأة بشأن سعر الدولار عالميا

صدى البلد

استقر الدولار قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق، اليوم الخميس.

 

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة  مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين تغيرا يذكر ووصل إلى 102.50 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما تراوح بين 101.98 و102.80 تقريبا هذا الأسبوع، حسبما نقلت رويترز.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8 % على أساس سنوي في يوليو .

 

كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الدولار أمام الين عند 143.79 ين بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو عند 143.90 ين.

 

واستقر اليورو تقريبا عند 1.09695 دولار.

 

وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 % إلى 7.2235 للدولار في المعاملات الخارجية.

 

وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت الشهر الماضي، بعد أن أشار تقرير في اليوم السابق إلى تراجع بأكبر من المتوقع في كل من الواردات والصادرات.

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