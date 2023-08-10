صحف الإمارات.. إلغاء 450 رحلة في كوريا الجنوبية.. ودعوة لوقف إطلاق النار في السودان

الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل الفلبين

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الخليج أن دعت دولة الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، والعودة إلى المسار السياسي.



وأكدت الإمارات، في بيان، ألقته نائبة المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن الدولي أميرة الحفيتي، أمس الأربعاء، أهمية الاستجابة للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية، لمعالجة الأزمة في السودان.

والتي كان آخرها الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع في تشاد، من قبل الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان في القاهرة، وجددت ترحيبها بالبيان الختامي للقمة، والذي أكد أهمية الحل السياسي والحوار، لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكدت الإمارات تضامنها المستمر مع الشعب السوداني خلال هذه الظروف الصعبة، بما في ذلك عبر دعم كافة الجهود، لإنهاء الأزمة.



وقالت أميرة الحفيتي خلال جلسة مجلس الأمن حول السودان: «يأتي اجتماعنا هذا بعد مضي أكثر من مئة يوم على اندلاع الاشتباكات في السودان، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، وعانى بسببها الشعب السوداني أشد المعاناة، مثلما وضح مقدمو الإحاطات اليوم؛ الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية، لإنهاء هذه الأزمة بجميع أبعادها، وبناء على ذلك، أود أن أؤكد أهمية مواصلة العمل على تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين السودانيين من جرّاء استمرار الاشتباكات، وعدم الالتزام بالهُدن السابقة.. ونرى في هذا السياق، ضرورة تأمين الإمدادات الغذائية والمياه والخدمات الطبية؛ حيث يعاني ما يقارب نصف الشعب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، ولا بد كذلك من إيلاء الاهتمام لاحتياجات النازحين واللاجئين في ظل ارتفاع معدلاتهم بشكل حاد، في الوقت الذي تواجه فيه بعض دول الجوار تحديات داخلية».

وأضافت: «من جانبنا، وفي إطار تضامننا الإنساني مع الشعب السوداني الشقيق، حرصت دولة الإمارات على توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لهم؛ حيث سيّرت الإمارات مؤخراً جسراً جوياً وبحرياً، نقل أكثر من ألفي طن من المواد الطبية والغذائية إلى كل من بورتسودان وتشاد، دعماً للاجئين السودانيين الأشقاء، كما أنشأنا مستشفى ميدانياً في تشاد، وافتتحنا مكتباً تنسيقياً للمساعدات الإماراتية، لدعم وتنسيق الجهود الإنسانية، وسنواصل دعمنا في هذا الجانب».

وجاء في صحيفة الوطن الإماراتية أن ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة مينداناو بالفلبين، حسبما أفاد مركز العلوم الجيولوجية الألماني (GFZ).

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميل).

وذكرت وكالة الزلازل الفلبينية أن الزلزال بلغ قوته 5.3 درجة في مقاطعة دافاو أورينتال، مشيرة إلى أنها تتوقع حدوث أضرار وتوابع.

ونقلت نفس الصحيفة أن ألغت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 450 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب الإعصار خانون.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب ”، عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، أن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، ما سيتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم أن فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.

وأظهرت التحقيقات ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.