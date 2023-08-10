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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية

صدى البلد

أكد تقرير صحفي، حصول نادي أهلي  جدة على شهادة الكفاءة المالية.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة تلقت الموافقة الرسمية من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة بحصولها على شهادة الكفاءة المالية بعد استيفاء جميع الشروط.
وأضافت أن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الحزم، الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري السعودي ستشهد مشاركة جميع لاعبي الفريق الجدد من الأجانب والمحليين وسيبقى قرار مشاركتهم في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية بيد ماتياس يايسله المدرب.

وتهدف شهادة الكفاءة المالية إلى حماية الأندية من القضايا الخارجية في الفيفا عبر اشتراط عدم تسجيل أي نادى الصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية أو الشتوية إلا بالحصول عليها وسداد كافة الديون.

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