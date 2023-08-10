لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين.. محافظ الجيزة يتابع إنشاء 5 أسواق حضارية|شاهد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين، وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، وذلك فى إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعه نسب التنفيذ للأعمال الإنشائية لـ5 أسواق حضارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية، في إطار خطة المحافظة لإنشاء 11 سوقا حضارية جديدة بإجمالي مساحة 9150 م٢ على عدد من قطع الأراضي التي تم تخصيصها لمحافظة الجيزة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمي للمواطنين".

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء السوق الحضارية خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل بشارع الهرم، والتي تستوعب 18 محلا حضاريا تساهم في مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

كما تفقد محافظ الجيزة السوق الحضارية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، والتي ستخدم شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتها، وتعد أحد المطالب للمواطنين بتلك المناطق.

وتفقد المحافظ أيضا أعمال إنشاء السوق الحضارية بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، والتي وصلت نسب التنفيذ فيها لأكثر من 90%، وتستوعب حوالي 30 محلا حضاريا والغرف الإدارية، بالإضافة إلى متابعة مراحل العمل بالسوق الحضارية في شارع الملكة بحي بولاق الدكرور، والتي تستوعب 21 محلا، ووصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 75%.

كما عاين محافظ الجيزة قطعة أرض بشارع الثلاثيني بحي الطالبية، والتي من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضارية عليها لاستيعاب جميع الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة، خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.

وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتاكد من تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى وبالمواصفات المحددة، ومراجعة جميع الاعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة، مشيراً إلى أن المشروعات سوف تحدث نقلة نوعية لتلك المناطق.

شدد المحافظ على ضرورة إنشاء بالوعات صرف للمحال، وتنفيذ أرضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالي للأعمال ووضع مظلات للمحال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وعبد الناصر سعد الله، رئيس فرع الجيزة لهيئة الأبنية التعليمية، وهويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وعبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.

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