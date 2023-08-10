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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، من 235 درجة إلى 225 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور في محافظة القاهرة.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى لـ تنسيق القبول بالثانوية العامة بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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