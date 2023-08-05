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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على معامل تنسيق جامعة القاهرة .. صور

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

توافد عدد قليل من طلاب الثانوية العامة ،على معامل تنسيق كليات جامعة القاهرة لكتابة الرغبات الخاصة بهم خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ٢٠٢٣.


واستقبلت  اليوم معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

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الحدود الدنيا للهندسة بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

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معامل تنسيق جامعة القاهرة: نقدم الخدمات للطلاب مجانا

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ.

تنسيق الجامعات 2023

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