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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوقع عقدًا مع شركة مياه الشرب لتوصيل المرافق إلى 21 مدرسة|صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وقّع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد نصر عقد لتوصيل المرافق (مياه شرب - خطوط صرف صحي) لعدد 21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي.
جاء ذلك بحضور بدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.
وأكد "المحافظ" أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.
كما أكد "مختار" أن ما تشهده الدقهلية من بناء وتطوير للمدارس في عهد فخامة الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها من قبل، وهذا يدل علي مدي اهتمامه البالغ بتطوير التعليم في مصر ودعم العملية التعليمية.
وأشار المحافظ إلى أن المجتمع المدني بالدقهلية ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات في ملحمة وطنية تدل علي مدي حب شعب الدقهلية في عمل الخير .


وأشاد  مختار بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي تعاونها المثمر في تنفيذ وإنهاء العديد من المشروعات وحل مشاكل المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كافة مدن وقرى المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشرب والصرف الصحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحى

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