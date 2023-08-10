مواطنون عن مؤتمر المصريين بالخارج: يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بنا

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري بالخارج.

وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث استهل محمد عبد الرازق من أبناء الجالية المصرية في الإمارات وقال: "إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارجية خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة، وإن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة".

شاهدوا الفيديو بالكامل على الرابط التالي:

https://fb.watch/mknVe3RzaY/