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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليويبة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.05%

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 93.05% للطلاب النظاميين ونسبة نجاح 90% للإعدادية المهنية.

ولك  بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، حيث تقدم للامتحان الدور الثاني 21144، حضر منهم 18372 ونجح منهم 17095 طالبًا وطالبة .

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كما اعتمد محافظ القليوبية نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة الصناعية بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك بمدارس التربية الفكرية بطوخ وقليوب وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

القليوبية محافظ القليوبية الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 2023 نسبة نجاح 90

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