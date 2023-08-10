ارتفاع حصيلة ضحايا الجيش التركي في العراق إلى 5 قتلى

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية واسعة النطاق تتواصل في منطقة "المخلب - القفل" شمال العراق، مؤكدة أن الأنشطة ستستمر حتى تطهير المنطقة.



وقالت الدفاع التركية في بيان إنه تم تحييد 995 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية.

و أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، مقتل جندي تركي، إثر إطلاق نار بمنطقة العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد شمال العراق، ما يرفع الحصيلة خلال يومين إلى 5.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.