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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدايا وشهادات تقدير.. محافظ القاهرة يكرم 9 طلاب من أوائل الثانوية العامة

تكريم أوائل الثانوية
تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم ٩ طلاب، ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية تكريماً لهم لحرصهم على التفوق والتميز . 

وأكد محافظ القاهرة، على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها  تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالبا وطالبة بنسبة ٢٥%، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية  .

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالمتفوقين علميًا وتعمل على رعايتهم باعتبار أن الشباب هم العماد الذى تقوم عليه الدولة من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وأعرب عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة

والطلاب التسعة الحاصلين على مراكز بين أوائل الجمهورية هم:

  • على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة آمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه.

3 طلاب بشعبة الرياضيات هم كالتالي:

  • محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية.
  • أروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية.
  • مرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية.

وبالشعبية العلمية كلا من:

  • الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية.

4 طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم ٣ طلاب  بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية:

  • عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات.
  • عز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد.
  • عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات.

بإدارة البساتين التعليمية:

  • سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة.

شهد الاحتفال اللواء حازم الأشمونى السكرتير العام،  واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد،  وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى مدارس الطلبة المتفوقين وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

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