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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لـ "صدى البلد": ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها

كتاب الأضواء
كتاب الأضواء

بالأسعار.. نحسم جدل أسعار الكتب الخارجية

مدير القطاع التجارى بنهضة مصر لصدى البلد: ليس لدينا كتاب ب670 جنيها وسعره الصحيح 290 جنيها

 

أكد إبراهيم إبراهيم مدير القطاع التجارى بنهضة مصر للنشر أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام  بخصوص أسعار كتب الأضواء هو غير صحيح.

وأشار فى تصريح خاص أنه لا صحة لما تردد أن سعر كتاب الأضواء للغة العربية يبلغ 670 جنيها. 

وأوضح أن السعر الصحيح لكتاب الأضواء لغة عربية هو 290 جنيه ، والذي يتضمن الشرح وبنك الأسئلة، وسعر الكتاب الخاص بالنحو هو 190 جنيها، ويغطي الكتابان مناهج الفصل الدراسي الأول والثاني.

ويعرض صدى البلد الأسعار الرسمية للكتب الخارجية وهي الأسعار الموثقة الصادرة عن الشركة على النحو الآتي: 

كتاب "الأضواء" فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"، مكون من ٤ أجزاء رئيسية، وهي:

كتاب الأضواء - اللغة العربية 

١- كتاب الشرح:

شرح مبسط للبلاغة والأدب، مع عرض مميز لدروس القراءة والنصوص والقصة والتعبير.

٢- بنك الأسئلة:

بنك أسئلة شامل، يحتوي على تطبيقات جزئية على جميع دروس المنهج.

٣- التطبيقات الشاملة والاختبارات:

يحتوي على تطبيقات شاملة على الفروع واختبارات شهرية شاملة على أحدث مواصفة امتحانية.

٤- ملحق الإجابات النموذجية:

يحتوى على إجابات الكتاب كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 290 جنيها

كتاب الأضواء - النحو 

- المنتج (2): 

كتاب النحو للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا":

1- كتاب الشرح والتدريبات، ويحتوي على شرح مبسط لجميع دروس النحو وتدريبات شاملة ووافية ومتدرجة الصعوبة وفقاً لأحدث مواصفة امتحانية.

2- ملحق خاص بالاجابات النموذجية كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 190 جنيها

كتب الأضواء 

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