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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كسر مفاجئ بخط المياه أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوي

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم، الخميس، أن الكسر ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون –  الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

ومن جانبه، انتقل على الفور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125  أو  على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 
مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة ؛؛؛؛

ازمة مياه الشرب شركة المياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه بالقاهرة

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